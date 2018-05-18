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Политика

Утвержден новый состав правительства

Сюжет:
Формирование нового состава правительства (249)
13:5318.05.2018
(обновлено: 14:33 18.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДом Правительства РФ. Архивное фотоДом Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил представленные премьером Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Встреча прошла в резиденции российского президента Бочаров Ручей.

Путин отметил, что обсудил с Медведевым все кандидатуры еще с утра в предварительном порядке.

"Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя", — подчеркнул президент.

Кто стал вице-премьером

Первым вице-премьером стал Антон Силуанов.

Евгений Зиничев. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Заместителями председателя правительства также назначили Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец, Максима Акимова, Юрия Трутнева и Константина Чуйченко.

Силуанов в ранге первого вице-премьера будет курировать финансово-экономический блок, Голикова — соцблок, Гордеев — АПК, Козак — промышленность и энергетика, Мутко — строительство, Борисов — ОПК, Голодец — культура и спорт, Акимов — цифровая экономика, транспорт и связь, Чуйченко — руководитель аппарата.

Трутнев будет полпредом в ДФО, а Чуйченко станет руководителем аппарата правительства.

Кто сохранил свой пост

Свой пост сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэнерго Александр Новак.

Кого назначили

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новым главой Минсельхоза стал Дмитрий Патрушев, Владимир Якушев теперь будет руководить Минстроем, а Дмитрий Кобылкин — Минприроды.

Министерство транспорта возглавит Евгений Дитрих, а Минвостокразвития — губернатор Амурской области Александр Козлов.

Также поменялся руководитель МЧС: на место Владимира Пучкова назначили Евгения Зиничева.

Главой созданного Министерства просвещения стала Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования назначили Михаила Котюкова.

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (бывшее Минкомсвязи) стал руководитель Аналитического центра при правительстве  Константин Носков.

Кто не вошел в состав нового правительства

Анатолий Чубайс. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чубайс порадовался, что ему не предложили пост в правительстве
Александр Ткачев, Михаил Мень, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Лев Кузнецов, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Михаил Абызов не вошли в состав нового правительства.

Ткачев занимал пост главы министерства сельского хозяйства, Мень — министерства строительства и ЖКХ, Никифоров — Минсвязи, Пучков был главой МЧС, Донской — Минприроды, Соколов — Минтранспорта, Абызов — министром по вопросам Открытого правительства, Кузнецов — министром по развитию Северного Кавказа, Галушка — по развитию Дальнего Востока.

Хлопонин, Рогозин, Шувалов и Дворкович занимали посты вице-премьеров.

Структура нового правительства

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эксперт оценила решение о реорганизации Минобрнауки
В понедельник Медведев представил Путину предложения по структуре правительства, которую глава государства также одобрил.

Принципиальных изменений не предлагается, так как действующая структура доказала свою работоспособность.

Тем не менее некоторые перемены планируются:

  • Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — научными учреждениями и развитием науки в целом. Кроме того, будет упразднено Федеральное агентство научных организаций;
  • торгпредства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей;
  • Минкомсвязь преобразуют в Министерство цифрового развития. По мнению премьера, это поможет реализовать цифровую повестку дня, о которой говорил президент в послании и новом майском указе;
  • Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрауки в прямое подчинение правительству;
  • появится должность первого вице-премьера — министра финансов;
  • новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.
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