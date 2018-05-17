В Госдуме назвали кандидатов на пост председателя Счетной палаты

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты.
Он сообщил, что фракция "Единая Россия" предложила кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, "Справедливая Россия" — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ — первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.
В четверг Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ.