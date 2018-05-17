МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты.

Соответствующее представление внес в нижнюю палату парламента Владимир Путин в связи с тем, что Дмитрий Медведев предложил Голиковой пост вице-премьера.

Политик расплакалась во время прощальной речи, обращенной к коллективу Счетной палаты. Депутаты поддержали ее аплодисментами.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил Голикову за работу.

За пять лет ее пребывания во главе Счетной палаты в бюджет вернулись 42,4 миллиарда рублей.

Кандидаты

Думские фракции уже в четверг представят и рассмотрят кандидатуры на освободившуюся должность.

"Единая Россия" предложит кандидатуру главы совета Центра стратегических разработок, экс-министра финансов Алексея Кудрина. "Справедливая Россия" — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. КРПФ может выдвинуть первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, а ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.

Согласно действующему законодательству, председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатур, из которых президент выбирает одну и "возвращает" на утверждение в нижнюю палату. Если президента никто не устраивает, он может выдвинуть другого претендента.