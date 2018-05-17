МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты.
Политик расплакалась во время прощальной речи, обращенной к коллективу Счетной палаты. Депутаты поддержали ее аплодисментами.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил Голикову за работу.
За пять лет ее пребывания во главе Счетной палаты в бюджет вернулись 42,4 миллиарда рублей.
Кандидаты
Думские фракции уже в четверг представят и рассмотрят кандидатуры на освободившуюся должность.
Согласно действующему законодательству, председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатур, из которых президент выбирает одну и "возвращает" на утверждение в нижнюю палату. Если президента никто не устраивает, он может выдвинуть другого претендента.
Т.А. Голикова растрогалась и заплакала на трибуне ГД, прощаясь с коллективом Счётной палаты РФ. Приятно видеть простые человеческие эмоции в человеке, занимающем столь высокие Государственные посты! Удачи в дальнейшей работе!!! pic.twitter.com/CqhBPFJNyA— Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 17 мая 2018 г.