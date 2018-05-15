Минпросвещения займется госполитикой в сфере общего и среднего образования

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 15 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 15 мая 2018

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство просвещения РФ займется госполитикой в сфере общего и среднего образования, сообщает пресс-служба Кремля.

"Передать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования", — цитирует указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти" пресс-служба.

Кроме того, министерство будет регулировать социальную поддержку и защиту обучающихся, молодежную политику, а также оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования.