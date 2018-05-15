Путин провел переговоры с Макроном

Нападение на прохожих в центре Парижа (34)

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого российский президент выразил своему коллеге соболезнования после теракта в Париже, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент России выразил соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим 12 мая в Париже", — говорится в сообщении.