Путин и Додон провели встречу в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Сочи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Сочи. Архивное фото

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон провели отдельную встречу после расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

Путин и Додон обсудили аспекты, связанные с получением Молдавией статуса государственного наблюдателя в ЕАЭС.

Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

рубрика "Из подсмотренного": Путин и Додон задержались после саммита ЕАЭС pic.twitter.com/XgV8btdUzV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 мая 2018 г.

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