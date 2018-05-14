Кудрин согласился возглавить Счетную палату

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился занять пост главы Счетной палаты. Об этом РИА Новости сообщил один из участников заседания фракции "Единая Россия".

В понедельник проходит встреча Кудрина с президиумом фракции в Госдуме. На следующие день запланировано выдвижение и рассмотрение его кандидатуры на пост главы ведомства, уточнил источник.

О том, что Кудрину предложили возглавить Счетную палату, стало известно в минувший четверг. Как рассказал агентству представитель политика, предложение стало достаточно неожиданным и экс-министр его пока обдумывает.

Согласно действующему законодательству, председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из предложенных Госдумой кандидатур президента не устраивает, он может выдвинуть другого претендента.