Запад ставил задачу не допустить Путина к выборам с 2011 года, заявили в СФ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США и ряд других западных стран начиная с 2011 года ставили конкретную задачу не допустить к президентскому посту лично Владимира Путина, говорится в проекте доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Сенаторы отмечают, что попытки повлиять извне на желание большинства граждан РФ оставить Путина главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, выбора Дональда Трампа президентом США и провозглашения в американском законодательстве России как официального противника коллективного Запада.

Для решения этой задачи предпринимались попытки по "дискредитации личности самого Путина и проводимой им внешней и внутренней политики как внутри самой России, так и по всему миру, максимальный раскол окружения президента, включая давних друзей и коллег". Кроме того, предпринимались меры по организации изоляции российского лидера не только на мировой арене, но и внутри РФ, отмечает глава комиссии Андрей Климов.

Среди прочих направлений недружественной политики по отношению к России законодатель также подчеркнул организацию и раздувание в СМИ и иными методами разнообразных скандалов и проблем, в том числе надуманных, для того, чтобы спровоцировать высшее руководство России на неадекватные реакции, "заставить его совершать недопустимые ошибки". Речь идет о скандалах, раздуваемых военно-политическими, дипломатическими, финансово-экономическими методами.

Климов отметил, что комиссией выделено десять видов вмешательства извне в период минувшей выборной кампании. Среди них проведение соцопросов в российских регионах за счет иностранного финансирования, публичное навязывание извне конкретных кандидатов в президенты РФ, ведение пропаганды из-за рубежа на территорию России, проведение кибератак из-за рубежа на ресурсы ЦИК РФ.