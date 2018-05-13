Россия и Германия ищут пути для развития взаимоотношений, заявил посол ФРГ

САРАТОВ, 13 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти России и Германии ищут самые разные пути для развития взаимоотношений между странами, заявил посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич.

"Мы всячески пытаемся искать самые разные пути для развития взаимоотношений между нашими странами на уровне правительств России и Германии. Для этого предпринимается ряд действий, в том числе на уровне городов, муниципалитетов, регионов", — сказал посол журналистам в воскресенье во время визита в Саратов.

Он отметил, что к мерам властей по развитию взаимоотношений добавляются имеющиеся связи в различных областях жизни.

"Это, конечно же, тесные связи в области науки, очень тесные контакты в области экономики и очень живой обмен в культурной области. Но безусловно, для того, чтобы это развивать, нужна готовность с обеих сторон что-то предпринимать для этого ", — отметил посол.

По его словам, в частности, в Саратове для этого развития делается многое. "Здесь богатство и наследие идей российских немцев, как мы видим, хорошо сохраняется и поддерживается, развивается, и мы очень ценим это ", — добавил он.