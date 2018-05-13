Делегация из Франции посетит Крым

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым с официальным визитом посетит французская делегация, в рамках визита запланировано подписание побратимского соглашения с крымским курортным городом Евпатория, сообщил РИА Новости член комитета по делам национальностей, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Визит продлится с 14 по 16 мая.

"В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян. В рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория", — сказал Бальбек.

Кроме того, по его словам, гости из Франции посадят в Евпатории дерево дружбы между городами побратимами.