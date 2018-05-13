Главы минобороны и МИД Египта вылетели в Москву

КАИР, 13 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Главы министерства обороны Египта Седки Собхи и внешнеполитического ведомства Самех Шукри в воскресенье вылетели в Москву для участия в двусторонних переговорах в формате "2+2", запланированных на понедельник, сообщает египетская газета "Гурналь".

Накануне МИД Египта в своем заявлении рассказал, что министр Самех Шукри намерен обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым развитие и укрепление сотрудничества между странами во всех областях, включая туризм, а также региональные конфликты и способы их урегулирования.

Очередной раунд переговоров министров иностранных дел и министров обороны России и Египта состоится 14 мая. Предполагается, что будут проведены раздельные профильные встречи, а также встречи в формате "2+2", заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.