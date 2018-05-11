МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Совет Федерации планирует рассмотреть законопроекты о контрсанкциях и об уголовной ответственности за исполнение в РФ западных санкций на заседании 30 мая, к этому времени они должны поступить в верхнюю палату из Госдумы, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"Судя по нашей информации, Госдума примет законы о контрсанкциях и об уголовной ответственности (за исполнение западных санкций на территории России) до 28 мая, у нас планируют оба закона вынести на заседание 30 мая", — сказал собеседник агентства.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Позже первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России, его могут принять до конца весенней сессии.