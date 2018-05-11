МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На пост министра образования в составе нового кабмина рассматривают кандидатуры и. о. главы ведомства Ольги Васильевой и руководителя центра "Сириус" Елены Шмелевой. Об этом РИА Новости рассказал первый замглавы профильного комитета Олег Смолин.

Ранее источник в парламенте сообщил, что Минобрнауки разделят на Министерство образования и Министерство науки.

Последнему перейдут функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Само агентство ликвидируют, уточнил собеседник агентства.

Смолин отметил, что такие обсуждения идут не первый год. "Похоже, сейчас власти склоняются к этому решению", — добавил он.

Предыдущий кабмин ушел в отставку сразу после инаугурации Путина. Главы министерств остались на постах в качестве исполняющих обязанности. Позже премьер-министром снова стал Дмитрий Медведев.

Историк и педагог Ольга Васильева возглавляет Министерство образования и науки с августа 2016 года. Первая женщина в истории страны на этой должности. Васильева также является действительным государственным советником России второго класса. Кроме того, она возглавляет кафедру государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС.

Елена Шмелева с 2015 года является руководителем фонда "Талант и успех", открывшего в Сочи образовательный центр "Сириус". Член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Автор двух монографий и 32 научных статей.