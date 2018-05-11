МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На пост министра образования в составе нового кабмина рассматривают кандидатуры и. о. главы ведомства Ольги Васильевой и руководителя центра "Сириус" Елены Шмелевой. Об этом РИА Новости рассказал первый замглавы профильного комитета Олег Смолин.
Последнему перейдут функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Само агентство ликвидируют, уточнил собеседник агентства.
Смолин отметил, что такие обсуждения идут не первый год. "Похоже, сейчас власти склоняются к этому решению", — добавил он.
Предыдущий кабмин ушел в отставку сразу после инаугурации Путина. Главы министерств остались на постах в качестве исполняющих обязанности. Позже премьер-министром снова стал Дмитрий Медведев.
Елена Шмелева с 2015 года является руководителем фонда "Талант и успех", открывшего в Сочи образовательный центр "Сириус". Член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Автор двух монографий и 32 научных статей.