Аппарат полпреда в ЦФО работает в обычном режиме, сообщил источник

БРЯНСК, 10 мая — РИА Новости. Аппарат полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева, который может войти в состав правительства, работает в прежнем режиме, сообщил РИА Новости источник в полпредстве.

Предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьера и утвержденный депутатами Госдумы на эту должность Дмитрий Медведев в понедельник озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата).

"Как работали, так и работаем", — сказал собеседник агентства.

Гордеев был назначен полпредом президента в ЦФО в декабре прошлого года, он сменил на этом посту Александра Беглова. До работы в полпредстве Гордеев восемь лет возглавлял Воронежскую область. В 1999–2009 годах он руководил министерством сельского хозяйства РФ, в 2000–2004 годах одновременно являлся вице-премьером.