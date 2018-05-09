В Госдуме оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вопрос о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков требует национального согласия, считает зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов заявил, что парламент региона подготовил и на ближайшем заседании обсудит внесение в Госдуму законопроекта о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд.

"Я думаю, что такие решения, конечно, надо принимать в результате серьезного обсуждения и (нахождения) общенационального консенсуса", — сказал Емельянов РИА Новости.

Около месяца назад с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что у действующего президента Владимира Путина "нет альтернативы" и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваясь двумя подряд. Республиканский парламент поддержал предложение Кадырова и обещал рассмотреть возможность подготовки соответствующего законопроекта.

Ранее Путин, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность участия в выборах-2030, сказал, что подобное предположение "немножко смешно" и он не собирается "до 100 лет здесь сидеть". К весне 2030 года Путину будет 77 лет.