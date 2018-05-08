Умер посол России в Португалии Олег Белоус

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На 67-м году жизни в Лиссабоне умер чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус, сообщает МИД.

"Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

МИД выразил глубокие соболезнования родным и близким посла. В министерстве отметили, что дипломат был примером служения России и всегда твердо защищал ее интересы.

Олег Белоус — выпускник МГИМО, начал дипслужбу в 1973 году.

С 1998 по 2001 год занимал пост постоянного представителя России при ОБСЕ. С 2001 по 2013-й руководил Первым европейским департаментом министерства, входил в коллегию МИД. Дипмиссию в Португалии возглавил в 2013 году.