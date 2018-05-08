Свердловский губернатор поздравил Медведева с назначением на пост премьера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации, сообщает во вторник департамент информполитики главы региона.

В нижней палате парламента на пленарном заседании во вторник проголосовали за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России. На пленарном заседании Госдумы, где рассматривалась кандидатура Медведева, присутствовали 433 депутата. При этом всего проголосовало 430 человек. За назначение Медведева премьером проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56, воздержавшихся не было.

"На протяжении многих лет вы верой и правдой служите Отечеству, вносите весомый вклад в комплексное развитие страны. Благодаря вашим усилиям, успешно выполняются майские указы главы государства, реализуются глобальные проекты, направленные на повышение качества жизни людей", — говорится в поздравительной телеграмме, направленной во вторник губернатором на имя российского премьер-министра.

Департамент информполитики губернатора уточняет, что Медведев на посту председателя правительства уделяет большое внимание Свердловской области, поддерживает важнейшие начинания региона в сфере промышленности, конгрессно-выставочной деятельности и по другим направлениям работы.

"Принимаемыми решениями он способствует укреплению промышленного потенциала нашего региона как промышленного и инновационного центра страны. А во время одного из визитов в Свердловскую область даже пошутил о том, что рассчитывает на получение специального значка "Ветеран Иннопрома", — отмечается в сообщении.