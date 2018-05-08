Путин напомнил Зюганову о развале СССР под "чутким руководством" КПСС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Госдумы в ответ на критику лидера КПРФ Геннадия Зюганова заявил, что под руководством Коммунистической партии Советский Союз достиг многих высот, однако именно при ней СССР прекратил свое существование.

Глава государства согласился, что перечисленные Зюгановым достижения СССР при Коммунистической партии неоспоримы — к ним глава КПРФ отнес освоение космоса, ядерный щит и другие.

"Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. И здесь радоваться нечему", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что это исторический факт. Он напомнил, что именно КПСС была правящей партией, и ее лидеры напрямую причастны к развалу СССР.

Перед этим Зюганов заявил, что его фракция не поддержит выдвинутую президентом кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра с предлагаемым им составом кабмина.