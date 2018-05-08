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Политика

Дмитрий Медведев утвержден премьером большинством голосов‍

Сюжет:
Формирование нового состава правительства (115)
18:3508.05.2018
(обновлено: 18:52 08.05.2018)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева председателем правительства России.

Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром

Его кандидатуру поддержали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226, против высказались 56, воздержавшихся не было. Всего в голосовании приняли участие 430 парламентариев.

За Медведева проголосовали фракции ЛДПР и "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" высказались против. Вопрос о премьере стал единственным на заседании.

В понедельник, после инаугурации, Владимир Путин внес кандидатуру Медведева на рассмотрение в нижнюю палату. Процедура его назначения главой правительства завершилась после получения одобрения Госдумы и обнародования соответствующего президентского указа.

"Полностью осознаю ответственность"

После голосования Медведев поблагодарил депутатов за доверие и заявил, что новый кабинет будет работать с каждым парламентарием.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о контроле качества экспортной сельскохозяйственной продукции. 4 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Биография Дмитрия Медведева

"Я говорил уже, что я, конечно, полностью осознаю и ответственность и трудности, с которыми в любом случае столкнется правительство, но я уверен, что мы сможем все те задачи, которые были поставлены президентом, решить", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что правительство будет открыто для критики, которая поможет ему в "реализации масштабнейших задач, которые стоят перед нашей страной, в реализации тех планов, которые были представлены президентом для того, чтобы сделать жизнь в нашей стране современной, благополучной и счастливой".

Характеристика от президента

Перед голосованием Владимир Путин представил исполняющего обязанности председателя правительства Госдуме.

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кандидатуру Медведева поддержали больше депутатов, чем в 2012 году

Президент дал характеристику ушедшему в отставку кабинету министров и перечислил его основные достижения, а также обозначил круг главных задач на ближайшие годы.

В частности, глава государства отметил, что Медведев возглавлял правительство в сложные времена. Несмотря на это, стране удалось "сохранить перспективу развития".

Президент также подчеркнул, что необходимо соблюдать преемственность правительства, и напомнил, что "времени на раскачку нет", поскольку перед новым кабмином стоят весьма амбициозные задачи.

Российский лидер сообщил, что ушедшие в отставку министры и лично Медведев в последние полтора года работали над подписанным им накануне указом о национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года. В связи с чем, по его мнению, будет логичным, если эта команда и будет работать над их реализацией.

Выступление в парламенте

Перед тем, как депутаты приступили к рассмотрению вопроса об утверждении Медведва, кандидат ответил на их вопросы.

Вход в Государственную Думу РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Инициативы по пенсионному возрасту обсудят с экспертами, заявили в Госдуме

Он, в частности, рассказал, стоит ли ожидать повышения пенсионного возраста.

"Прежние рамки принимались очень давно. Я напомню, что это, по сути, было в 30-е годы прошлого века. Средняя продолжительность жизни в тот период была в районе сорока лет, и с тех пор жизнь в стране изменилась, изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желания людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно", — отметил Медведев.

И.о премьера также отверг слухи о том, что кабмин будет обсуждать пересмотр НДФЛ. "В настоящий момент никаких решений правительством на эту тему не готовится", — сказал он.

Также исполняющий обязанности председателя правительства высказался на темы "мягкой силы" в международных отношениях, импортозамещения в сфере обеспечения населения лекарственными средствами, а также социальной и экономической политики.

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Политика
Комментарии
15 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
bva2012
денег нет,но вы держитесь! Д.А.Медведев.
18:51
08.05.2018
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pauline.richard88
Какое жуткое разочарование!!!! ((( Да еще и каб мин какой набрали((( один Мутко чего только стоит, все не будет никакого у нас регионального развития! Как ВВП мог такое одобрить!
18:59
08.05.2018
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