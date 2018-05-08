Медведев утвержден в должности премьер-министра большинством голосов‍

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на посту премьер-министра страны, он обещал сформировать правительство в ближайшее время, чтобы скорее приступить к реализации стратегического указа президента РФ Владимира Путина.

Путин сразу после заседания Госдумы подписал указ о назначении Медведева премьером.

Медведева поддержали 374 парламентария (на 75 больше, чем в 2012 году), против проголосовали 56 депутатов, ещё трое зарегистрировавшихся в начале заседания законодателя свою точку зрения не выразили. Голосование было открытым — как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, так избиратели смогут ознакомиться с позицией каждого депутата.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что его фракция не поддерживает кандидатуру Медведева, ранее сообщалось, что такую позицию намеревалась занять и КПРФ.

"Я полностью осознаю и ответственность, и трудности, с которыми в любом случае столкнется правительство, но я уверен, что мы сможем все эти задачи, которые поставлены президентом, решить", — сказал Медведев после утверждения.

Он пообещал, что правительство для реализации планов президента будет готово работать с каждым депутатом.

© РИА Новости / Александр Астафьев Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018 © РИА Новости / Александр Астафьев Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин, исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018

В представлении не нуждается

Путин, предлагая кандидата на должность премьера, начал свое выступление со слов о том, что Медведев депутатам хорошо известен. "Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в представлении", — сказал российский лидер.

Он отметил, что ситуация последние шесть лет была острой, иногда казалась даже драматичной, но правительство решало задачи, наращивало возможности.

Масштабная комплексная работа строилась основательно и честно, ответственно, сказал Путин. "Все достигнутое за прошедшие годы создает прочную основу для движения вперед", — добавил он.

Президент говорил о своем стратегическом указе, подписанном накануне: речь идет об активной политике демографического развития, прорыве в технологиях и науке, достижении нового качества жизни людей. Ориентиры заданы масштабные, и нужна консолидация всего общества, заключил глава государства.

Путин отметил, что "демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и к критике по существу — все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства". "И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву", — сказал глава государства.

По его словам, важно обеспечить преемственность и новую динамику работы правительства, а "времени на раскачку нет", поскольку перед новым кабмином стоят весьма амбициозные задачи.

Путин сообщил, что последние год-полтора Медведев работал над программой, которую исполнительной и законодательной власти предстоит сейчас реализовывать, ключевая роль в этом будет принадлежать правительству, сформировать его надо быстро.

Рост и настройка

После утверждения Медведева российский лидер сказал, что рост экономики и настройка налоговой системы дадут дополнительные средства для реализации стратегического указа. Власти рассчитывают получить от небольших системных мер в налоговой сфере по 300-400 миллиардов рублей дополнительных доходов — всего 1,2 триллиона. Но настройка налоговой системы не должна нарушить макроэкономическую стабильность, подчеркнул Путин.

Президент заявил, что власти открыты для предложений от всех фракций по формированию нового правительства.

Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов, отметил Путин. Он согласился со звучавшими оценками о необходимости "отрыва от доллара", повышения экономического суверенитета, ведь монополия американской валюты ненадежна и опасна для многих.

Как заявил президент, количество бедных в стране уменьшается, но недостаточными темпами, правительство должно "таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить".

Россия не должна заниматься самоизоляцией, нельзя замкнуться и быть "как огурцы в бочке", сказал Путин, необходимо бороться за место на мировом рынке.

Задача на 8 триллионов

Медведев в своём выступлении поблагодарил Путина за доверие, а в случае принятия соответствующего решения пообещал сделать всё для развития нашей страны. Перед государством, сказал он, стоит высокая цель — прорыв в экономике. "Благополучен тот, кто не боится за свое будущее", — заявил он.

По его словам, экономика России должна давать шанс каждому гражданину попробовать себя в разных сферах без риска "впасть в нищету".

Мир меняется быстро, отметил Медведев, несколько лет назад он был другим, но речь не только о санкциях, хотя подобные меры — это сбой мировой политики. России не привыкать жить в условиях потрясений, мы научились это делать, но сейчас у страны поворотный момент, для принципиального рывка нужна новая база, подчеркнул он, и Россия была и будет значимой частью глобального мира.

Поставленные президентом задачи, по словам Медведева, беспрецедентны по масштабу, работать над их решением надо прямо сейчас.

Медведев заявил, что предстоит добиться увеличения продолжительности жизни, нужно уходить от ограничений, которые сковывают экономику и бизнес, а общей целью власти не должно быть огосударствление экономики.

Затем Медведев перешел к практической оценке выполнения указа президента. По предварительным подсчетам, объем средств, необходимых для реализации поставленных задач, составит в ближайшие годы около 25 триллионов рублей, то есть к запланированным деньгам нужно добавить 8 триллионов. Программа развития экономики до 2024 года и 12 приоритетных нацпроектов станут основой пошаговой работы правительства, сказал он, а для реализации указа президента правительству необходимы такие составляющие, как четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающий механизм.

Как сказал Медведев, в ближайшее время он представит президенту свои предложения по структуре органов исполнительной власти, министрам и вице-премьерам. Уже озвученные кандидатуры по зампредам правительства были предварительно согласованы с президентом, пояснил он.

Своё выступление Медведев завершил словами Антона Чехова: "Дела определяются их целями: то дело называется великим, у которого велика цель".

Пенсионный возраст и членство в партии

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов спросил у Медведева, как он относится к предложению приостановить членство в "Единой России", чтобы, по мнению главного эсера, не нарушить принцип разделения властей. "Я отношусь к этому отрицательно",- отреагировал Медведев.

Другие вопросы касались повышения пенсионного возраста и ставки НДФЛ. Медведев заявил, что решение по поводу пенсионного возраста принимать необходимо, но аккуратно и взвешенно. "Правительство свои предложения приготовит в самой короткой перспективе и внесёт их в Государственную Думу", — сказал он.

Каких-либо решений по повышению ставки НДФЛ не готовится, добавил Медведев.

Депутаты Госдумы задали кандидату в премьеры восемь вопросов, большая часть которых касалась социальной сферы и экономики. Представители четырех парламентских фракций задали Медведеву по два вопроса. Три из них касались социальной сферы и были связаны с увеличением пенсионного возраста, доступностью и качеством лекарств, а также увеличением продолжительности жизни в России. Депутаты также интересовались механизмом компенсации расходов регионов на повышение минимального размера оплаты труда и повышением налога на доходы физических лиц.

Парламентарии подготовили по одному вопросу на тему экологии, международной обстановки и политической системы России. Медведева, в частности, спрашивали об использовании РФ "мягкой силы" во внешней политике.

Кандидаты и задачи

Медведев в понедельник озвучил планы по своим заместителям. Первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами — Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером – полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.

В понедельник вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В частности, в нем глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.