Путин рассказал о задачах нового правительства

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новому правительству и Госдуме предстоит принимать много важных и серьезных для страны решений, заявил Владимир Путин на пленарном заседании нижней палаты.

Сегодня Госдума утвердила Дмитрия Медведева главой правительства. Затем соответствующий указ подписал президент.

Глава государства поблагодарил парламентариев за то, что они поддержали его предложение и проголосовали за кандидатуру премьер-министра. Путин выразил мнение, что дискуссии между правительством и парламентом продолжатся в абсолютно открытом режиме.

Открыты для предложений

Президент заверил, что власти открыты для предложений от всех фракций Госдумы по формированию нового правительства.

"Главное — это не политические пристрастия, а личные, деловые, профессиональные качества", — подчеркнул глава государства.

Также Путин ответил на критику лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявившего, что партия не поддержит Медведева.

"Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич перечислил многие из них: это и космос, и ядерный щит и так далее. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. И здесь радоваться нечему", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что это исторический факт. "КПСС была во главе, и, по сути дела, руками лидеров КПСС, так или иначе, состоялось это историческое событие", — добавил он.

Победить бедность

По словам Путина, одна из главных задач, которая стоит перед новым правительством, — бороться с бедностью.

Он заявил, что ее нужно "победить, как и победить другие проблемы, которые перед нами стоят, решить и другие задачи глобального, капитального, прорывного развития нашего Отечества, нашей любимой страны России".

Бороться за рынки

Также Путин коснулся экономических вопросов. Он заявил, что Россия должна бороться за место на мировом рынке, хотя там ее и не ждут.

"Продвигая наши товары на международные рынки, мы делаем их глобально конкурентоспособными, а это значит, что мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны. Внутренний потребитель у нас будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам. А лучше — превышающими эти аналоги", — сказал президент.

Он отметил, что на китайском рынке России, например, может помочь конфликт между КНР и США.

"Надеюсь, наши китайские друзья отреагируют, и сейчас уже определенные шаги в этом направлении предпринимаются. Если они с американцами начнут тягаться и китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками", — сказал Путин.

Президент также призвал не заниматься самоизоляцией. "Если мы замкнемся и будем, как огурцы в бочке, сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится. Только огурцы вкуснее становятся, да и туда еще что-то добавить надо, как специалисты говорят", — сказал глава государства.

Отвязать экономику от доллара

Кроме того, он высказался против ограничения российской финансовой помощи другим странам.

"Прежде всего мы должны ориентироваться на свои собственные интересы, и когда мы кому-то оказываем поддержку, мы должны прагматично на эти вещи смотреть", — отметил Путин.

Он призвал отвязать российскую экономику от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира.

Президент отметил, что в предыдущие десятилетия Россия надеялась на соблюдение заявленных принципов в области мировой торговли и экономики, что было несколько наивно.

"А теперь мы видим, что и правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые, для того чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества", — добавил Путин.

Майские указы

По словам Путин, дополнительные восемь триллионов рублей, необходимые для выполнения нового "майского указа", найдут за счет роста экономики и настройки налоговой системы.

"Мы вот сейчас выстроим новые предложения, их сделаем, выстроим, зафиксируем и будем придерживаться принятых правил. Но в рамках того, что мы выстроим, и того, что будем делать, тоже надеемся получить дополнительные ресурсы. Есть и так называемые общие системные меры — сейчас не буду их просто перечислять, они вроде бы как бы мелкие, — но от каждой из них мы надеемся получить по триста, по четыреста миллиардов, в целом — триллион двести миллиардов", — добавил он.