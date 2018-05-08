Путин о внешней политике России: нельзя быть "как огурцы в бочке"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна бороться за то, чтобы ее товары были на международных рынках, по его словам, здесь нельзя замыкаться и быть "как огурцы в бочке".

"Продвигая наши товары на международные рынки, мы делаем их глобально конкурентноспособными, а это значит, что мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны. Внутренний потребитель у нас будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам. Другого пути нет. Если мы замкнемся и будем, как огурцы в бочке, сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится. Только огурцы вкуснее становятся, да и туда еще что-то добавить надо, как специалисты говорят", — сказал президент на пленарном заседании в Госдуме во вторник.

"По некоторым видам производств мы достигли такого уровня, что нашего рынка уже не хватает. Я уже не говорю про нефть и газ, которые мы не в состоянии потребить… Металлургия переразмерена для внутреннего рынка, нефтехимия. Сельское хозяйство у нас сейчас становится конкурентноспособным. Мы боремся, скажем, за китайский рынок свинины. Но пока не достигли нужного результата", — подчеркнул Путин.

Госдума на заседании во вторник поддержала предложенную президентом кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.