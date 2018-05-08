Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа Путина

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев встретился с депутатами фракции КПРФ в Госдуме РФ. 8 мая 2018

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев встретился с депутатами фракции КПРФ в Госдуме РФ. 8 мая 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа Владимира Путина примерно в восемь триллионов рублей, сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что может понадобиться десять триллионов рублей или чуть больше.

Этот вопрос обсуждался на встрече кандидата на пост премьера с представителями фракции. "Пока ни на встрече с нашей фракцией, ни с другими не было обозначено пути получения вот этих вот дополнительных доходов <…> ищут, но в нынешней системе законодательной их найти невозможно, нужны реформы", — считает Афонин.

При этом в конце апреля агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что после инаугурации Путин планирует выделить десять триллионов рублей на развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры и повышения темпов экономического роста в стране.

Указ Путина

Собеседники агентства отмечали, что цифра в десять триллионов еще может измениться.

В день инаугурации 7 мая президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Согласно ему, через шесть лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция не превышать четырех процентов.

Также кабмину поручено снизить в два раза уровень бедности в стране и обеспечить достижение целевых демографических показателей. Так, средняя продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет к 2024 году, и до 80 лет – к 2030 году. Суммарный коэффициент рождаемости при этом должен вырасти до 1,7.

В сфере здравоохранения новому кабмину нужно будет обеспечить снижение показателей смертности трудоспособного населения от ряда заболеваний и снижение младенческой смертности, оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную помощь, и обеспечить сокращение времени ожидания людей в очереди при обращении к врачу.

Также правительство должно обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.