Россия и Никарагуа намерены укрепить координацию в международной политике

Временный поверенный в делах Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия и заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время подписания Меморандума по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа. 8 мая 2018

Временный поверенный в делах Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия и заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время подписания Меморандума по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа. 8 мая 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия и Никарагуа во вторник подписали меморандум о намерениях по вопросам консультационного взаимодействия между МИД двух стран, который позволит углубить координацию политики Москвы и Манагуа на международной арене.

Документ, полное название которого — "меморандум о намерениях по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа на международных многосторонних площадках по линии постоянных представительств и делегаций", — был подписан во вторник в здании российского министерства. С российской стороны подпись поставил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, от Никарагуа — временная поверенная в делах посольства Никарагуа Альба Торрес Мехия.

По словам Рябкова, документ "знаменует следующий шаг в укреплении нашего политического диалога, совершенствовании его форм". Он сообщил, что меморандум фиксирует ряд направлений сотрудничества по международной безопасности, работе на международных площадках. "Мы имеем давнюю и славную традицию взаимной поддержки. Никарагуа для нас важнейший союзник, не только в Латинской Америке, но и гораздо шире", — заявил он на церемонии.

Дипломат выразил признательность руководству страны за "неизменную поддержку, твердую солидарность, братство, которые вы демонстрируете по всем важным вопросам международной повестки дня в процессе борьбы за более справедливое мироустройство, за более демократический миропорядок, в усилиях по противодействию попыткам диктата и гегемонии". "Мы особенно ценим вашу поддержку по таким темам, как Крым, Донбасс, Кавказ. Все это крайне значимо", — подчеркнул он.

Рябков добавил, что "та работа, которую мы проводим вместе по крупнейшим вопросам международной безопасности, включая недопущение гонки вооружений в космосе, является предметом и залогом более здравого отношения других международных партнеров к этим проблемам". "Со своей стороны Россия была и остается надежным другом и партнером Республики Никарагуа. Мы вместе, мы всегда готовы и настроены подставить вам плечо в товарищеском ключе", — заключил Рябков.

"От имени нашего правительства, нашего президента Даниэля Ортеги и вице-президента страны благодарю за доверие, за совместную работу", — заявила, в свою очередь, никарагуанский дипломат. "Потому что мы — страна, которая верит и думает о будущем и особенно о мире на Земле. Наша дружба всегда основывается на этом — чтобы был всегда мир на Земле", — добавила она.