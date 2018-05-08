Медведев оценил расходы по новому майскому указу в восемь триллионов рублей

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев встретился с депутатами фракции КПРФ в Госдуме РФ. 8 мая 2018

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев встретился с депутатами фракции КПРФ в Госдуме РФ. 8 мая 2018

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа Владимира Путина примерно в восемь триллионов рублей, сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

"Оценка наша, дана Геннадием Андреевичем (Зюгановым — Прим. ред.), — скорее десять (триллионов рублей — Прим. ред.)", — добавил собеседник агентства.

Во вторник прошла встреча Медведева с представителями КПРФ.

"Пока ни на встрече с нашей фракцией, ни с другими не было обозначено пути получения вот этих вот дополнительных доходов… ищут, но в нынешней системе законодательной их найти невозможно, нужны реформы", — считает депутат.

Новый майский указ

В понедельник — после инаугурации — вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В частности, в нем глава государства поручил:

снизить вдвое уровень бедности в стране

обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно

обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком

обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что реализация указа с планом "решительного прорыва" по повышению уровня жизни в России обойдется в десять триллионов рублей. Причем основные расходы придутся на период после 2020 года, хотя некоторые траты могут коснуться и 2018-го.

Комментируя тогда эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что заявленные суммы не соответствуют действительности. По его словам, экспертная проработка велась на основе других цифр.