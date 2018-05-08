Медведев приехал в Госдуму для консультаций с партиями

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев встретился с депутатами фракции КПРФ в Госдуме РФ. 8 мая 2018

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев встретился с депутатами фракции КПРФ в Госдуме РФ. 8 мая 2018

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил утвердить на пост премьера, приехал во вторник в Государственную Думу для продолжения консультаций с парламентскими фракциями.

После приезда Медведев начал консультации с членами фракции КПРФ. После этого ему предстоит провести такие же консультации с фракцией "Справедливая Россия".

Ранее зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев сообщил, что коммунисты не поддержат кандидатуру Медведева на пост премьера. Аналогичное заявление сделал первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, оговорившись при этом, что исключение сделано для глав комитетов от СР, которым "разрешено голосовать свободно".

В понедельник Медведев уже побеседовал с единороссами и представителями фракции ЛДПР.