ЛДПР предложила шесть кандидатов в новое правительство

Дмитрий Медведев и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи в Государственной Думе РФ. 7 мая 2018

Дмитрий Медведев и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи в Государственной Думе РФ. 7 мая 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фракция ЛДПР предложила кандидату на пост председателя правительства Дмитрию Медведеву шесть кандидатов на должности министров в составе нового кабмина, сообщил РИА Новости лидер фракции Владимир Жириновский.

"У нас целая плеяда молодых специалистов, готовых занять должности в кабинете министров. Поэтому мы предложили Дмитрию Медведеву наших кандидатов, которые бы могли войти в новый состав кабинета министров. Среди них Борис Чернышов, Михаил Дегтярев, Александр Курдюмов, Владимир Сысоев, Ярослав Нилов, Алексей Островский", — сказал Жириновский.

По его словам, замглавы комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов мог бы стать министром образования, глава думского комитет по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в свою очередь мог бы возглавить созданное министерство по делам туризма.

Кроме того, депутат ЛДПР и бывший вице-губернатор Нижегородской области Александр Курдюмов, по мнению Жириновского, мог бы занять пост главы министерства строительства и ЖКХ, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев — министра природных ресурсов. Кандидатуру главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова предложили Медведеву на должность министра труда, а губернатор Смоленской области Алексей Островский – на пост министра юстиции.

"Все они – достаточно молодые люди, но уже успели себя проявить, потому что давно работают именно в своих сферах", — подчеркнул Жириновский.