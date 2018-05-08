ЛДПР предложила шесть кандидатов в новое правительство

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фракция ЛДПР предложила кандидату на пост председателя правительства Дмитрию Медведеву шесть кандидатов на должности министров в составе нового кабмина, сообщил РИА Новости лидер фракции Владимир Жириновский.
"У нас целая плеяда молодых специалистов, готовых занять должности в кабинете министров. Поэтому мы предложили Дмитрию Медведеву наших кандидатов, которые бы могли войти в новый состав кабинета министров. Среди них Борис Чернышов, Михаил Дегтярев, Александр Курдюмов, Владимир Сысоев, Ярослав Нилов, Алексей Островский", — сказал Жириновский.
По его словам, замглавы комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов мог бы стать министром образования, глава думского комитет по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в свою очередь мог бы возглавить созданное министерство по делам туризма.
"Все они – достаточно молодые люди, но уже успели себя проявить, потому что давно работают именно в своих сферах", — подчеркнул Жириновский.