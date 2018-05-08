Путин обозначил программу развития России до 2024 года

05:3408.05.2018
(обновлено: 05:36 08.05.2018)
5462620
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин, вступивший в понедельник в должность президента России, подписал указ "о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
При вступлении в должность на предыдущий срок в мае 2012 года Путин также подписал широкую программу развития социальных гарантий.
Теперь правительству до первого октября предстоит подготовить национальные проекты по направлениям, перечисленным в указе.
Документ, в частности, предписывает увеличить темпы роста экономики таким образом, чтобы они обгоняли мировые, а также держать инфляцию на уровне не выше четырех процентов. Также Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.
Социальная сфера
Помимо этого, российский лидер поручил кабмину к 2024 году снизить уровень бедности в стране в два раза.
"Правительству РФ обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года… снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации", — говорится в указе.
Кроме того, указ ставит перед правительством задачу обеспечить повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 до 2024, а к 2030-му — до 80 лет. От правительства также требуется повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.
Также указ Путина предписывает обеспечить снижение показателей смертности трудоспособного населения от ряда заболеваний и снижение младенческой смертности, оптимизировать работу медицинских учреждений, оказывающих первую помощь, и обеспечить сокращение времени ожидания в очереди на прием.
Кабмин обязали за шесть лет увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом — до одного миллиарда долларов в год.
Необходимо будет также увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, и к 2024 году обеспечить ипотеку в 8 процентов для семей со средним достатком.
Образование
Президент поручил правительству обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, а также внедрить новые методы обучения, технологии, которые повысят вовлеченность детей в образовательный процесс и будут мотивировать их на учебу.
Кроме того, Путин поставил перед кабмином задачу создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и сформулировать программу психолого-педагогической помощи родитлям детей, получающих дошкольное образование в семье.
Также указ предписывает внедрение специальной национальной системы для педагогов, которая затронет не менее 50 процентов учителей и сформирует систему профессиональных конкурсов для карьерного роста.
Экология
Указ президента также затрагивает экологическое оздоровление Волги и сохранение уникальной водной системы Байкала, расчистку берегов и акватории от мусора.
К 2024 году в наиболее загрязненных городах страны необходимо будет сократить не менее чем на 20 процентов объем вредных выбросов в атмосферу. В указе правительству поручено к этому же сроку уничтожить все выявленные несанкционированные свалки в границах российских городов.
Наука
Президент также обязал правительство обеспечить привлекательность работы в России для российских и зарубежных ученых и исследователей. Помимо этого, указ предписывает создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции деятельности университетов и бизнес-структур.
"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить… создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики", — констатирует документ.
Церемония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.
После того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.
Зрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.
На мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.
Вдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.
Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".
Председатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.
Министр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.
Американский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.
Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Знаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).
Специальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.
Глава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.
На инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.
На трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.
Во время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.
Согласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.
После произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.
Владимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.