Путин обозначил программу развития России до 2024 года

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин, вступивший в понедельник в должность президента России, подписал указ "о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

При вступлении в должность на предыдущий срок в мае 2012 года Путин также подписал широкую программу развития социальных гарантий.Теперь правительству до первого октября предстоит подготовить национальные проекты по направлениям, перечисленным в указе.

Документ, в частности, предписывает увеличить темпы роста экономики таким образом, чтобы они обгоняли мировые, а также держать инфляцию на уровне не выше четырех процентов. Также Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Социальная сфера

Помимо этого, российский лидер поручил кабмину к 2024 году снизить уровень бедности в стране в два раза.

"Правительству РФ обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года… снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации", — говорится в указе.

Кроме того, указ ставит перед правительством задачу обеспечить повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 до 2024, а к 2030-му — до 80 лет. От правительства также требуется повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Также указ Путина предписывает обеспечить снижение показателей смертности трудоспособного населения от ряда заболеваний и снижение младенческой смертности, оптимизировать работу медицинских учреждений, оказывающих первую помощь, и обеспечить сокращение времени ожидания в очереди на прием.

Кабмин обязали за шесть лет увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом — до одного миллиарда долларов в год.

Необходимо будет также увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, и к 2024 году обеспечить ипотеку в 8 процентов для семей со средним достатком.

Образование

Президент поручил правительству обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, а также внедрить новые методы обучения, технологии, которые повысят вовлеченность детей в образовательный процесс и будут мотивировать их на учебу.

Кроме того, Путин поставил перед кабмином задачу создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и сформулировать программу психолого-педагогической помощи родитлям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Также указ предписывает внедрение специальной национальной системы для педагогов, которая затронет не менее 50 процентов учителей и сформирует систему профессиональных конкурсов для карьерного роста.

Экология

Указ президента также затрагивает экологическое оздоровление Волги и сохранение уникальной водной системы Байкала, расчистку берегов и акватории от мусора.

К 2024 году в наиболее загрязненных городах страны необходимо будет сократить не менее чем на 20 процентов объем вредных выбросов в атмосферу. В указе правительству поручено к этому же сроку уничтожить все выявленные несанкционированные свалки в границах российских городов.

Наука

Президент также обязал правительство обеспечить привлекательность работы в России для российских и зарубежных ученых и исследователей. Помимо этого, указ предписывает создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции деятельности университетов и бизнес-структур.

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить… создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики", — констатирует документ.