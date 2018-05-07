"Единая Россия" поддержала кандидатуру Медведева на пост премьера

Кандидат на пост председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной Думе РФ. 7 мая 2018

Кандидат на пост председателя правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной Думе РФ. 7 мая 2018

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. "Единая Россия", составляющая большинство в нынешнем составе Госдумы, поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ, сообщил РИА Новости участник консультаций Медведева с фракцией.

Ранее в понедельник вступивший в должность президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля. Медведев прибыл в Государственную Думу для проведения консультаций с парламентскими фракциями.

"Поддержали", — сообщил участник заседания.

Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.