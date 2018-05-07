Путин проведет переговоры с президентом Сербии 8 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 мая на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем обсудит реализацию совместных инвестпроектов и развитие сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

"Восьмого мая президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который будет находиться в Москве с рабочим визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов, а также обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам.