В ОП прокомментировали внесение кандидатуры Медведева на пост премьера

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны было ожидаемым, правительство под его началом работало достаточно эффективно, заявил РИА Новости замглавы рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор фонда "Исследования проблем демократии" Максим Григорьев.

Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина.

"Никакой неожиданности здесь не было, это было абсолютно ожидаемым и политической элитой, и населением решением. При этом мы понимаем, что состав министров, он, конечно, потерпит определенные изменения, но в общем, те данные, которые есть, данные доверия к Медведеву, показывают, что правительство работает на вполне рабочем уровне", — сказал Григорьев.

Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьер-министра 8 мая, сообщил ранее зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ с 8 мая 2012 года.