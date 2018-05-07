Владимир Путин вступил в должность президента

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремль. 7 мая 2018

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремль. 7 мая 2018

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность главы государства.

Церемония инаугурации стала для него четвертой. Руководить страной он будет следующие шесть лет.

Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце, ее посетили более пяти тысяч человек. Путин принес присягу на Конституции и выступил с обращением к россиянам.

Обращение к россиянам

После присяги Владимир Путин выступил с инаугурационной речью. Он подчеркнул, что "осознает свою колоссальную ответственность перед народом и Россией", и заявил, что считает своим долгом "сделать все для мирного и процветающего будущего страны".

Президент назвал целью своей жизни "служение людям и Отечеству", отметив, что "Россия будет могущественной, а люди будут жить лучше". В качестве приоритетных задач государства он назвал образование, здравоохранение, охрану материнства и детства.

Президент также поблагодарил россиян за искреннюю поддержку его кандидатуры на выборах.

"В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России", — сказал Путин.

Глава государства охарактеризовал нынешнее время как "бурную эпоху перемен" и подчеркнул, что России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед.

Путин вступил в должность президента РФ pic.twitter.com/e0TlfQanJI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 мая 2018 г.

"Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России", — добавил Путин.

По его словам, никакие преграды и обстоятельства не должны помешать России самой определять свое будущее.

"Мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности. Опыт показывает, что и сегодня нам нужно беречь достигнутое и на этой основе, конечно, двигаться только вперед", — отметил президент.

При этом, по словам Путина, путь вперед не бывает простым. "История не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности", — добавил он.

Также глава государства напомнил об ответственности власти перед людьми.

"Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость, стали нормой жизни для представителей всех уровней власти", — подчеркнул он.

Путин отметил, что только активная вовлеченность граждан в дела страны позволит продолжать ее обновление. По его словам, чем больше людей осознают значимость своей роли в этом деле, тем эффективнее и быстрее будет движение вперед.

"И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия одной страны. Мы обязательно добьемся успеха, верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах", — добавил глава государства.

Ход церемонии



Инаугурация началась с внесения знаменосцами Роты почетного караула государственного флага, Штандарта президента (изображение двуглавого орла на фоне триколора), Конституции и Знака президента.

Владимир Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец за несколько минут до начала церемонии. Его путь из кабинета к выходу из Первого корпуса Кремля СМИ показали в прямом эфире. Чтобы переехать в Большой Кремлевский дворец, президент впервые воспользовался новым лимузином проекта "Кортеж".

Избранный президент прошел через Георгиевский и Александровский залы и поднялся к трибуне. Затем он принес присягу на Конституции.

После этого председатель Конституционного суда объявил о вступлении президента в должность и вручил ему символы власти. В зале зазвучал российский гимн, а над резиденцией подняли дубликат Штандарта президента.

Гостями церемонии стали более пяти тысяч человек. В их числе члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, звезды спорта и шоу-бизнеса. Также на инаугурацию пригласили волонтеров и активистов, участвовавших в избирательной кампании Путина.

После присяги и обращения к россиянам глава государства принял парад Президентского полка на Соборной площади Кремля.