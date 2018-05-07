В Кремле началась церемония инаугурации Путина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Церемония инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина началась в Кремле.

Избранный глава государства с первыми ударами кремлевских курантов должен будет пройти через Георгиевский и Александровский залы, чтобы в Андреевском зале подняться к трибуне, с которой он произнесет президентскую присягу.

Знаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора). Когда Путин принесет присягу, еще один дубликат штандарта вновь поднимут под рабочей Кремлевской резиденцией главы государства — это тот самый купол сената, который виден с Красной площади.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.