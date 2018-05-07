Работу Путина на посту президента одобряют 82% россиян, выяснил ВЦИОМ

08:0807.05.2018
(обновлено: 08:15 07.05.2018)
198712
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 82% граждан, неодобрение высказывают 11% россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Оценки деятельности Владимира Путина на посту президента страны, заметно выросшие после марта 2014 года, сохраняются на высоком уровне уже четыре года", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости. Если шесть лет назад уровень одобрения деятельности президента находился на отметке 69%, а в мае 2013 года показатель составлял 65%, то уже к маю 2014 года он вырос до 86% и в последующие годы, по данным майских опросов ВЦИОМ, был в пределах 82-88%.
Согласно результатам нового опроса в начале мая, работу президента сейчас одобряют 82% россиян. Такой же показатель в 82% был зафиксирован, например, в ходе майского опроса 2007 года. Позитивно работу главы государства сегодня чаще склонны оценивать женщины (85%), жители сельской местности (85%) и люди старшего поколения (91% в группе респондентов старше 60 лет), следует из итогов опроса.
Доля тех, кто не одобряет деятельность президента, в мае 2012 года составляла 22%, а по данным майского опроса 2013 года превысила четверть — неодобрение тогда высказывали 26% россиян. В последние годы, как отмечают социологи, показатель колеблется в пределах 11-13%. В ходе опроса в начале мая он составил 11%, как и в 2007 году.
"В целом баланс оценок оставался положительным во все годы президентства Путина (начиная с 2004 года — по имеющимся данным). Доли одобряющих в разы превосходили доли тех, кто высказывал недовольство в отношении деятельности главы государства", — отмечается в материалах исследования.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2-3 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2004-2016 годах проводились квартирные опросы, в 2017 году — телефонный опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.
Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.