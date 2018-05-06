В России свой сценарий инаугурации президента, заявил Вилинбахов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Служба протокола РФ создала свой сценарий инаугурации президента, но изучила различный опыт проведения таких мероприятий во всем мире, рассказал в интервью РИА Новости председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации — государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая.

"Естественно, когда готовилась наша церемония, служба протокола, которую возглавлял Владимир Шевченко, смотрела все варианты церемоний, которые проходят в других странах. Дело не в том, что мы брали какой-то зарубежный опыт и что-то копировали. В данном случае российские специалисты просто смотрели, как проходят такие церемонии, что входит в церемонию, какие есть составляющие", — сказал он.

По его словам, это нужно было сделать, поскольку раньше президентской власти в России не было, нужно было понять, что и как происходит.

"И, исходя из здравого смысла, служба протокола создала российский сценарий", — отметил Вилинбахов.

Сейчас инаугурация президента проходит в Кремле, в полностью исторически восстановленных залах.

"Они восстановлены абсолютно точно. Эту работу вело Управление делами президента РФ под руководством Павла Бородина в 1995–1999 годах. Конечно, подробно изучали все детали, как и что должно быть сделано. К нам тогда обращались с вопросами, которые связаны с геральдикой и геральдическим оформлением. По этим вопросам мы консультировали. Все геральдическое оформление сейчас такое, какое существовало исторически", — рассказал Вилинбахов.

Он также отметил, что глава государства на случайно приносит присягу именно в Андреевском зале Кремля.

"Андреевский зал – это главный церемониальный зал Кремля. В советские времена там было все разрушено и переделано, а потом это было все восстановлено. Поэтому главная церемония страны – церемония инаугурации — проходит в главном церемониальном зале Большого Кремлевского дворца", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.