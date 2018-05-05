Косачев пригрозил ПАСЕ, что Россия не примет участие в избрании генсека

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Если у делегации РФ не будет всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генеральный секретарь Совета Европы в 2019 году будет избираться без российских голосов, заявил в интервью РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Но исход дискуссии зависит сейчас не от нас, а от того, сможет ли организация отстоять демократические принципы в своей деятельности, на которых она создавалась многие десятилетия назад и которые были поддержаны Россией при вступлении в Совет Европы в 1996 году", — добавил Косачев.
ПАСЕ признала в начале весенней сессии, что из-за отказа Москвы платить свой взнос, а также из-за возращения Турции в обычные плательщики в бюджете СЕ образовался дефицит в 18 миллионов евро. Уходящий генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд предупредил, что если Россия не выплатит взнос, уставной орган организации — комитет министров — может принять меры в отношении РФ в 2019 году.
Полностью интервью Константина Косачева читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.