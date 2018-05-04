Назван дресс-код инаугурации Путина

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Дресс-код церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина — темный костюм и платье обычной длины.

"Приглашенные на торжественную церемонию прибывают в Кремль через Кутафью, Спасскую и Боровицкую башни. Вход в Большой Кремлевский дворец — через главный и Благовещенский подъезды. Гости поднимаются по парадной лестнице и проходят в зал, указанный в приглашении",- говорится в нем.

Там же указана форма одежды: "платье обычной длины, темный костюм, парадная военная форма".

Инаугурация президента РФ пройдет на территории Московского Кремля 7 мая.