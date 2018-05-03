В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оборот запрещенных товаров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, за исключением случаев их приобретения гражданами для личных нужд, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Действующее законодательство допускает введение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров. В частности, такой запрет может распространяться на товары, в отношении которых при ввозе на территорию ЕАЭС таможенные пошлины уплачены по ставкам, которые отличаются от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС.
Законопроект за несоблюдение запрета оборота отдельных товаров вводит для граждан административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 70 до 100 тысяч рублей. При этом допускается конфискация запрещенных к обороту товаров.
Полномочиями на рассмотрение дел о таких административных правонарушениях предлагается наделить уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, а также судей в случае передачи им на рассмотрение дел.