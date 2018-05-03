Россия хочет дружбы США, но не ценой торговли интересами, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия хотела бы дружественных отношений с США, но не ценой торговли своими национальными интересами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пока многие в Вашингтоне продолжают погружаться в самовоспроизводящуюся русофобию, взаимодействие по важным вопросам глобальной повестки пробуксовывает. Это негативно сказывается на обстановке в мире, где накопилось слишком много вопросов, которые попросту невозможно решать без сотрудничества между Россией и США", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

Он выразил надежду, что "здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти".

"Мы хотели бы установления нормальных, предсказуемых, даже, если хотите, дружественных отношений с США. Но не ценой торговли принципами и национальными интересами России", — добавил министр.