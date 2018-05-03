Ситуация в отношениях России и США продолжает деградировать, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия разделяет настрой президента США Дональда Трампа выстраивать нормальный российско-американский диалог, но о реальной заинтересованности США в этом Москва будет судить по практическим шагам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы неоднократно говорили, что положительно оцениваем слова президента Дональда Трампа о желании наладить нормальный диалог между нашими странами. Более того – полностью разделяем такой настрой и готовы пройти свою часть пути для выведения двусторонних связей из искусственного тупика, в который их завела администрация Барака Обамы", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

Лавров добавил, что "судить о реальной заинтересованности партнеров в конструктивном взаимоуважительном сотрудничестве будем только по практическим шагам".

Пока же, по словам министра, "ситуация в отношениях продолжает деградировать".

"Если от президента США и исходят какие-то позитивные импульсы, то они полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте, где нашу страну выставляют угрозой, выступают за "системное сдерживание" России с использованием санкций и других инструментов давления. Все это, понятно, рождено внутриполитическими разборками в Вашингтоне и не имеет ничего общего с реальностью", — добавил Лавров.