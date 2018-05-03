Посольство России объяснило отказ от встречи с британскими парламентариями

ЛОНДОН, 3 мая — РИА Новости. Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант через Twitter пригласил посла России в Великобритании Александра Яковенко 9 мая встретиться с британскими парламентариями; однако посольство РФ на это ответило, что 9 мая россияне празднуют День Победы.

"Мы пытались позвонить вам несколько раз, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Предлагаю послу в следующую среду в 14.30 встретиться с парламентской группой", — написал Брайант.

В свою очередь посольство поблагодарило его и подчеркнуло, что 9 мая состоится возложение венков и памятная церемония, и предложило выбрать для встречи другой день.

"Спасибо. 9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас и ваших коллег по парламенту присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в 11 часов в присутствии британских и российских ветеранов Второй мировой войны. В скором времени мы свяжемся с вами, чтобы организовать встречу в другой день",- сказано в ответном сообщении в Twitter посольства.