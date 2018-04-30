Пушков высмеял заявление главы МИД Эстонии о России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление главы МИД Эстонии Свена Миксера о необходимости ведения диалога с Россией с позиции силы.

"Глава МИД Эстонии призвал Запад вести дела с Москвой с позиции силы. Главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии", — написал Пушков.

Ранее глава эстонской дипломатии заявил в своем интервью Sydney Morning Herald, что общаться с Россией нужно с "позиции силы, единства и решимости". Он также добавил, что любое колебание в Кремле будут рассматривать как "слабость, которой следует воспользоваться".