Эксперт: Эстония видит выгоду в противостоянии России и Запада

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Эстония, как и другие прибалтийские страны, видит в противостоянии Запада и России определённую выгоду для себя. Об этом в разговоре с RT заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Таким образом он прокомментировал слова главы эстонского МИД Свена Миксера о том, что стране следует выстраивать отношения с Россией с позиции силы. По мнению Безпалько, эстонский министр чувствует себя "несколько не соответствующим уровню российского министра" в силу разности потенциалов двух государств.

"Поэтому я бы спокойно стал реагировать на такие заявления, думаю, их будет ещё много. Надо отслеживать именно действия наших западных коллег", — пояснил он.

Ранее Свен Миксер в интервью изданию Sydney Morning Herald сообщил, что общаться с Россией необходимо с "позиции силы, единства и решимости". По его словам, любой признак колебания Кремль готов расценить как "слабость, которой следует воспользоваться".