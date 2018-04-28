Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Москве. 28 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Москве. 28 апреля 2018

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия и Турция предпринимают конкретные шаги по облегчению визового режима между двумя странами и привержены цели перехода на безвизовый формат, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Москве.

"Мы обсуждали сегодня вопросы, которые касаются дальнейшего облегчения визового режима. Российская сторона предложила некоторое время назад уже на этом этапе сделать пару конкретных шагов. Во-первых, ввести безвизовый режим для владельцев служебных паспортов, и, во-вторых, обеспечить безвизовое пересечение границы для водителей-дальнобойщиков, тех, которые работают на международных автомобильных перевозках. Наши турецкие друзья обещали отреагировать, думаю, это уже будет осязаемый шаг для целого ряда категорий наших граждан", — сказал Лавров.

По его словам, Москва планирует расширят список категорий граждан, которые будут пользоваться облеченным визовым режимом. "И в целом мы заинтересованы в том, чтобы двигаться к этой цели, о чем не раз говорил президент (России Владимир) Путин на встречах с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом", — отметил глава МИД России.

При этом он добавил, что страны сейчас находятся "под серьезным воздействием" террористической угрозы.

"В этой связи, конечно же, нашим компетентным службам необходимо наладить максимально четкое, конкретное в режиме реального времени взаимодействие по отслеживанию иностранных боевиков. Мы договорились о том, что сегодня мы такую работу будем делать, что будем более регулярно, опять же в режиме реального времени, обмениваться информацией по тем лицам, которых наши страны объявляют невъездными, которым закрывается въезд в Турцию или в Россию, и по тем лицам, которые, скажем, граждане России, которые экстрадируются из Турции, очень важно нам получать информацию заблаговременно и, естественно, будем отвечать взаимностью на основе консульской конвенции", — сказал Лавров.