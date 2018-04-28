В Совфеде оценили влияние возможных санкций против резидентов США

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Возможное введение санкций против резидентов США не приведет к массовому оттоку американских компаний из России, отрасли, где нет аналогичного российского производства, не пострадают, заявил РИА Новости в субботу замглавы экономического комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

"Закон о контрсанкциях рамочный, документ предоставляет правительству право вводить ограничительные меры, в том числе по санкциям в отношении резидентов США", — сказал Тимченко.

Он подчеркнул, что после введения санкций против американских компаний и физлиц, резидентов, "массового, глобального оттока американских компаний из России не произойдет". Кроме того, отрасль, где нет аналогичного российского производства, российских предприятий, не пострадает, добавил парламентарий.

"Это станет аналогом, зеркальной мерой на недружественное решение американских властей по отношению к российским физическим лицам, компаниям РФ и их партнерам", — подчеркнул Тимченко.

Он отметил, что главной претензией Вашингтона по отношению к российскому бизнесу было недовольство той политикой, которую проводит Россия. По мнению сенатора, предпринимаемые РФ ответные меры "будут иметь определенный эффект".