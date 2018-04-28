Песков опроверг информацию о рекомендациях правительству перед инаугурацией

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сообщения о якобы рекомендациях правительству "снизить медийную активность" до инаугурации президента России не соответствуют действительности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это не так. Во-первых, вы знаете, что президент является сторонником сосредоточенной работы, невзирая на какие-то электоральные или бюрократические циклы. Президент всегда говорит и требует, несмотря ни на праздники, ни на что, чтобы работа велась ритмично, планомерно и целенаправленно. Это первое. Второе — никогда такого не было и нет, это сообщение просто не соответствует действительности", — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что правительству якобы было рекомендовано снизить медийную активность, чтобы не перебивать информационную повестку первого лица в преддверии инаугурации.