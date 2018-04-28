Медведев готов и дальше трудиться на благо страны

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не собирается уходить на отдых после завершения работы нынешнего кабинета министров и готов работать дальше.