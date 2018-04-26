Парламент должен расширять диалог с непарламентскими силами, заявил Грызлов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российский парламент должен расширять диалог с непарламентскими силами, а также экспертным сообществом и гражданскими институтами, для обеспечения технологического развития и повышения конкурентоспособности всей страны законодательная власть должна быть открытой к новым идеям и инициативам, которые формулируются, в том числе, на региональном и муниципальном уровнях, считает председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

В России 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в истории страны демократический институт. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет.

"Необходимо расширять диалог с непарламентскими силами, экспертным сообществом, гражданскими институтами. Уверен, что Совет Федерации и Государственная дума будут также наращивать и взаимодействие с законодательными органами субъектов Федерации и органами местного самоуправления", — сказал РИА Новости Грызлов, возглавлявший Госдуму IV и V созывов (2003 – 2007 и 2007 – 2011 года).

Крайне важно, по его мнению, чтобы законодательная власть "была открытой к новым идеям, к обсуждению тех предложений и инициатив, которые формируются на региональном и муниципальном уровнях, поступают от экспертов и представителей гражданского общества". "Это поможет реализовать потенциал самого парламента", — сказал председатель высшего совета ЕР.

Он подчеркнул необходимость совершенствования механизмов управления для обеспечения высоких темпов роста и высокого качества жизни граждан, а потому "предстоит существенное обновление правовой базы, в том числе – для обеспечения технологического развития". По его мнению, российский парламент должен формировать условия для повышения конкурентоспособности всей страны, а эта работа предполагает эффективное взаимодействие с другими ветвями власти, прежде всего – исполнительной.

"Рассчитываю, что совместное обсуждение задач развития состоится в мае, в Государственной думе, при рассмотрении кандидатуры председателя правительства", — сказал Грызлов.

При этом, по его мнению, для предстоящей работы парламента "есть необходимые возможности" — законотворческая практика, наработанная на протяжении нескольких созывов, "прочное парламентское большинство, которое опирается на партию большинства, на волю избирателей".

"Есть опыт сотрудничества и взаимодействия фракций, опыт выработки совместных решений, в том числе по непростым вопросам. Все это сегодня востребовано, и я не сомневаюсь, что в работе по реализации послания примут участие все парламентские партии", — заключил председатель высшего совета партии.