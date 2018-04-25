"Справедливая Россия" и ЛДПР проведут в центре Москвы первомайские митинги

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" 1 мая в столичном парке "Красная Пресня" проведет маевку "Справедливая Москва — город будущего", у партии ЛДПР запланирован первомайский митинг на Пушкинской площади. Представители "Единой России" примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Празднику весны и труда.
"Состоится праздничный митинг, ведущим которого выступит председатель московского регионального отделения СР Александр Романович, и в котором примут участие председатель партии СР Сергей Миронов, председатель регионального отделения СР в Подмосковье Игорь Чистюхин и другие известные политики", — говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, лидер партии Владимир Жириновский планирует принять участие в ежегодном первомайском партийном митинге на Пушкинской площади. "Жириновский планирует принять участие в митинге", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе "Единой России" сообщили, что первого мая представители партии совместно с Федерацией независимых профсоюзов России примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Празднику весны и труда.
Как отмечается в сообщении, традиционно представители ЕР принимают участие в праздничных шествиях и митингах по случаю Первомая в Москве и регионах страны.