"Справедливая Россия" и ЛДПР проведут в центре Москвы первомайские митинги

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" 1 мая в столичном парке "Красная Пресня" проведет маевку "Справедливая Москва — город будущего", у партии ЛДПР запланирован первомайский митинг на Пушкинской площади. Представители "Единой России" примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Празднику весны и труда.

Как сообщает пресс-служба "эсеров", в рамках маевки, организованной партией, состоятся мастер-классы, а также матч по мини-футболу. Кроме того, для дачников главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов проведет консультации с раздачей семян и посадочного материала.

"Состоится праздничный митинг, ведущим которого выступит председатель московского регионального отделения СР Александр Романович, и в котором примут участие председатель партии СР Сергей Миронов, председатель регионального отделения СР в Подмосковье Игорь Чистюхин и другие известные политики", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, лидер партии Владимир Жириновский планирует принять участие в ежегодном первомайском партийном митинге на Пушкинской площади. "Жириновский планирует принять участие в митинге", — сказал собеседник агентства.

Праздничный первомайский митинг ЛДПР ежегодно проходит в Москве на Пушкинской площади. В мероприятии ежегодно принимают участие члены ЛДПР и сторонники партии, а также жители и гости столицы. Традиционно перед участниками акции со сцены выступают депутаты и сам лидер партии Владимир Жириновский. В митинге ежегодно принимали участие не менее 1,5 тысячи человек.

В свою очередь в пресс-службе "Единой России" сообщили, что первого мая представители партии совместно с Федерацией независимых профсоюзов России примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Празднику весны и труда.

Как отмечается в сообщении, традиционно представители ЕР принимают участие в праздничных шествиях и митингах по случаю Первомая в Москве и регионах страны.