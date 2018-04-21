В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о пытках на Украине

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В США политическая целесообразность превалирует над правами человека, заявил RT глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Таким образом он прокомментировал доклад Госдепартамента о серьезных нарушениях прав человека на Украине. По его словам, ведомство было вынуждено отреагировать на данные правозащитников и зафиксировать их в документе.

"Однако это не значит, что американские официальные структуры перестанут поддерживать Украину", — подчеркнул он.

Ранее Госдепартамент опубликовал доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году. Киев обвинили в цензуре и коррупции, а также в неспособности пресечь преступления против журналистов, нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств.

Авторы доклада обратили внимание на незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения людей, связанные с событиями в Донбассе, пытки и произвольные аресты и задержания.

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